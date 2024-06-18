Медведев заявил о готовности передать партнерам из АСЕАН атомные технологии

Россия готова передать странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) технологии «мирного атома» и помочь в строительстве атомных электростанций. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир» во Владивостоке, передает РИА Новости.

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По его словам, в этом заинтересована корпорация «Росатом». Медведев подчеркнул, что российские компании продолжат выполнять свои обязательства по поставкам углеводородов, но они также хотят направлять инвестиции в высокотехнологичные проекты.

Политик добавил, что Россия идет на встречу своим близким партнерам по этому вопросу, способствует их доступу к важнейшему источнику энергии.

В апреле этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на базах страны размещено такое же ядерное оружие, какое держат США в европейских странах.

В начале июня сообщалось, что белорусские военные успешно завершили полный цикл подготовки по использованию нестратегического ядерного оружия.