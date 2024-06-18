Южная Корея открыла огонь по северокорейским военным

Военные Южной Кореи открыли огонь по северокорейским солдатам из-за нарушения границы второй раз за последние две недели. Об этом сообщает агентство Yonhap.

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Отмечается, что около 8:30 (2:30 по московскому времени) военные КНДР, служащие в демилитаризованной зоне, которая разделяет две страны, ненадолго перешли на южнокорейскую сторону. После предупредительного огня, они вернулись назад.

«Около 20-30 северокорейских солдат с рабочими инструментами пересекли военную демаркационную линию в демилитаризованной зоне в центральной части границы», — заявили в Комитете начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.



При этом представитель комитета отметил, что инцидент, скорее всего, был случайностью, добавив, что после предупредительных выстрелов не было никакой необычной активности.

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Кроме того, в военном комитете рассказали, что северокорейские военные получили ранения в ходе работ в демилитаризованной зоне из-за наземных мин.