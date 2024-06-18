На Украине могут снизить возраст мобилизации до 18 лет
Бывший премьер Украины Николай Азаров уверен, что украинские власти для увеличения числа военнослужащих могут снизить возраст мобилизации до 18 лет. Такое мнение он высказал в интервью «Известиям».
В декабре 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что генералитет потребовал призвать в Вооруженные силы Украины 500 тысяч человек. При этом правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект о мобилизации. Он снижал возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине. В результате его отправили на доработку. В итоге Рада приняла доработанный законопроект. Нормы о снижении призывного возраста и упрощении процедуры вручения повесток остались в силе.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заметил, что решение о том, будут ли сражаться украинцы, принимают в Вашингтоне, и «мобилизационные ресурсы еще не исчерпаны».
«Если будут поставляться деньги, оружие, какие тут вопросы? Сколько американцы будут считать нужным их финансировать и поставлять им оружие в необходимых объемах, столько они и будут сражаться», - заявил он.
По словам политика, в настоящее время киевские власти в два раз увеличили призыв в армию за счет нового закона и людям некуда деваться, так как большая часть «не прячется и не бежит, так как бежать некуда».
«И если расширится мобилизационный возраст, начиная с 18 лет, а этого сейчас исключать на Украине нельзя, то это еще больше увеличит мобилизационный ресурс. Они же не о промышленности и экономике думают, а о том, как поставить людей под ружье», - констатировал Николай Азаров.
Ранее глава горноспасателей румынской провинции Марамуреш Дан Бенга рассказал, что тысячи украинцев бежали в Румынию через заснеженные горы, чтобы избежать мобилизации. Пограничники подчеркивают, что эти люди рискуют замерзнуть в горах или утонуть в реке Тисе, протекающей вдоль северной границы.