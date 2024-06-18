Бывший премьер Украины Николай Азаров уверен, что украинские власти для увеличения числа военнослужащих могут снизить возраст мобилизации до 18 лет. Такое мнение он высказал в интервью «Известиям».

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В декабре 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что генералитет потребовал призвать в Вооруженные силы Украины 500 тысяч человек. При этом правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект о мобилизации. Он снижал возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине. В результате его отправили на доработку. В итоге Рада приняла доработанный законопроект. Нормы о снижении призывного возраста и упрощении процедуры вручения повесток остались в силе.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заметил, что решение о том, будут ли сражаться украинцы, принимают в Вашингтоне, и «мобилизационные ресурсы еще не исчерпаны».

«Если будут поставляться деньги, оружие, какие тут вопросы? Сколько американцы будут считать нужным их финансировать и поставлять им оружие в необходимых объемах, столько они и будут сражаться», - заявил он.



По словам политика, в настоящее время киевские власти в два раз увеличили призыв в армию за счет нового закона и людям некуда деваться, так как большая часть «не прячется и не бежит, так как бежать некуда».

«И если расширится мобилизационный возраст, начиная с 18 лет, а этого сейчас исключать на Украине нельзя, то это еще больше увеличит мобилизационный ресурс. Они же не о промышленности и экономике думают, а о том, как поставить людей под ружье», - констатировал Николай Азаров.



Ранее глава горноспасателей румынской провинции Марамуреш Дан Бенга рассказал, что тысячи украинцев бежали в Румынию через заснеженные горы, чтобы избежать мобилизации. Пограничники подчеркивают, что эти люди рискуют замерзнуть в горах или утонуть в реке Тисе, протекающей вдоль северной границы.