В РФ предложили ответ на удары западным оружием по территории страны

Москва может нанести удар с территории Сирии по британской военной базе на Кипре в качестве ответной меры на атаки Украины по России с помощью западного оружия, заявил военный эксперт Андрей Клинцевич. Такой вариант он предложил в интервью «Царьграду».

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Он указал, что британская военно-воздушная база, о которой идет речь, расположена в 200 километрах от Сирии.

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«Предположим, какая-то группировка случайно ударит по этой базе, разнесет там какое-то количество самолетов... Крику будет очень много, визгу будет очень много, но фактически Запад понимает только силу», — заявил Клинцевич.



Он полагает, что Россия будет отвечать зеркально на действия Запада, например, поставлять высокотехнологичное оружие противникам США и Великобритании.