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Рогозин увидел признаки подготовки ВСУ к наступлению в активности их дронов

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин увидел признаки подготовки ВСУ к наступательным действиям. По его мнению, это связано с активностью украинских тяжёлых дронов, которые используются для минирования дорог.

Рогозин увидел признаки подготовки ВСУ к наступлению
© RT на русском
«Украинские Бабы-яги теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением», — написал Рогозин в Telegram.

14 июня военный эксперт Андрей Марочко отметил, что украинское командование наращивает ударную группировку ВСУ под городом Волчанском в Харьковской области для последующего контрнаступления.

Военные новости
Андрей Марочко
Дмитрий Рогозин