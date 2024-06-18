Военные КНДР снова нарушили границу с Южной Кореей

Военные КНДР снова случайно ненадолго нарушили границу с Южной Кореей, вернулись на свою территорию после предупредительных выстрелов со стороны южнокорейских военных. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

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По данным южнокорейской стороны, 18 июня в 08:30 по местному времени (02:30 мск) группа из 20-30 солдат пересекла военную демаркационную линию внутри демилитаризованной зоны в ее центральной части. До этого они "вели работы". Военные Республики Корея озвучили предупреждение с помощью аппаратуры, а затем сделали предупредительные выстрелы. Солдаты Корейской народной армии после этого вернулись к себе.

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Необычной активности замечено не было, добавили в комитете.

Аналогичный случай произошел 9 июня. Представитель комитета уточнил, что тот инцидент произошел в другом месте.

"С апреля нынешнего года северокорейская армия направляет множество солдат в различные места в прифронтовых районах рядом с северной разграничительной линией. Они ведут различные работы по усилению безопасности на границе, в том числе возводят неизвестные конструкции, похожие на противотанковые сооружения, совершенствуют военные дороги, закладывают мины, расчищают пространства", - сказал южнокорейский офицер. 9 июня военнослужащие КНА несли с собой лопаты и кирки, только часть из них была вооружена.



Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники привело предположения, что КНДР либо занимается укреплением сторожевых и опорных пунктов, либо планирует возвести сплошную стену на границе. Южнокорейские военные заявили о необходимости дополнительного анализа.

Начальник управления национальной безопасности президентской администрации Чан Хо Чжин 16 июня сказал, что на данный момент проект больше похож на строительство барьеров и противотанковых сооружений, а не на возведение стены. Он добавил, что следует продолжать наблюдать за работами.