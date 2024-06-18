Тихоокеанский флот начал развертывание сил в рамках масштабных учений

Тихоокеанский флот начал развертывание своих сил в рамках плановых двусторонних учений. Они пройдут с 18 по 28 июня с участием десятков кораблей, судов и самолетов, сообщает Минобороны РФ.

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Отмечается, что маневры пройдут в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

ВМС США, Канады, Японии и Филиппин проводят учения в Тихом океане

Всего в учениях будут задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации, в их числе Ту-142М3, Ил-38 и Ил-38Н, Ка-29 и Ка-27.

Кроме того, будут привлечены подразделения морской пехоты и боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

В этом году учения впервые будут двусторонними - между Приморской флотилией разнородных сил ТОФ и Объединенным командованием войск и сил на Северо-востоке России.

По данным Минобороны, моряки отработают противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника. Также в ходе учений будут проведены тренировки по отражению нападения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.