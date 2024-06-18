Штурмовики Су-25 ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ

Штурмовики Су-25 "Грач" уничтожили живую силу и поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки "Восток" на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовиков Су-25 "Грач" уничтожили живую силу и поразили опорные пункты ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" на южнодонецком направлении специальной военной операции. После выполнения пуска неуправляемыми ракетными снарядами по назначенным целям, летчики выполнили сложный маневр с отстрелом тепловых ловушек и возвратились на аэродром вылета", - сказали в ведомстве.



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В МО РФ подчеркнули, что корректировку боевой работы штурмовиков провели передовые авианаводчики армейского корпуса группировки войск "Восток".

В министерстве отметили, что боевая работа ведется парами штурмовиков для прикрытия друг друга и увеличения площади поражения. Полеты совершаются на сверх малых высотах.

Штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot), также известный как "Грач", предназначен для поддержки сухопутных подразделений, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Штатное вооружение штурмовика составляют авиационная пушка ГШ-30-2, корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500, подвесные пушечные установки УАК-23-250 и СППУ-1, неуправляемые авиационные ракеты различных калибров, комплекс "Вихрь" и другие управляемые ракеты классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".