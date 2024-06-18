НАТО подготовила ударные группировки ВСУ для контрнаступления

ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Украинское командование наращивает численность ударных группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, снабжая их вооружением и техникой, готовясь к некоему контрнаступлению. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"На многих участках линии боевого соприкосновения в Харьковской области прослеживается тенденция к наращиванию сил и средств противником и подготовка им ударных группировок. Вероятнее всего, замыслом украинского командования является <...> проведение [операции наподобие] "контрнаступа 2023", но только на локальном участке", - сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Марочко подчеркнул, что разработкой операции занимается главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с участием натовских офицеров.