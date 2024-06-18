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Марочко заявил о подготовке ВСУ к наступлению в Харьковской области

ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Украинское командование наращивает численность ударных группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, снабжая их вооружением и техникой, готовясь к некоему контрнаступлению. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

НАТО подготовила ударные группировки ВСУ для контрнаступления
© ТАСС

"На многих участках линии боевого соприкосновения в Харьковской области прослеживается тенденция к наращиванию сил и средств противником и подготовка им ударных группировок. Вероятнее всего, замыслом украинского командования является <...> проведение [операции наподобие] "контрнаступа 2023", но только на локальном участке", - сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Марочко подчеркнул, что разработкой операции занимается главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с участием натовских офицеров.

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Александр Сырский
Андрей Марочко
НАТО