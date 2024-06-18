Несколько сотен офицеров НАТО займутся логистикой поставок оружия на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что несколько сотен офицеров альянса будет размещены в Германии и займутся обеспечением логистики поставок оружия на Украину, сообщает ТАСС.

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«На саммите в Вашингтоне через несколько недель будет принято решение о передаче НАТО координации поставок оружия на Украину и организации подготовки военных», — заявил он.



По словам генсека, офицеры альянса, скорее всего, будут базироваться на американской базе в немецком городе Висбаден, а возглавлять их работу будет один из генерал-лейтенантов. Столтенберг уточнил, что их задачей станет организация и упрощение поставок военной помощи Киеву, определение средств, в которых он нуждается, подготовка солдат, а также передача различных данных.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, с какой целью западные страны поставляют Украине средства, оружие и разведданные. Он подчеркнул, что США подталкивают страну применять западное оружие для ударов по России.