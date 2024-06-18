Цивилева раскрыла данные о ПТСР вернувшихся с СВО бойцов

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся с СВО, сообщила в интервью газете "Ведомости" заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

"Где-то у 20%. Такой диагноз требует серьезной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке. Но, конечно, психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны СВО", - сказала замглавы ведомства.



На новом посту, на который Цивилева была назначена в понедельник, она будет заниматься вопросами социального и жилищного обеспечения военнослужащих, а также будет курировать взаимодействие Минобороны с государственным фондом "Защитники Отечества"

Фонд "Защитники Отечества" создан и работает с 1 июня 2023 года по указу президента РФ Владимира Путина, имеет филиалы во всех 89 субъектах страны. Его основная задача - адресное сопровождение и помощь ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.