США и Германия создали новую версию системы HIMARS

Крупные оборонные компании Rheinmetall из Германии и Lockheed Martin из США представили обновленную версию ракетной системы HIMARS. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

«Оборонные концерны Rheinmetall и Lockheed Martin представили на выставке военной техники Eurosatory 2024 в Париже усовершенствованную версию ракетной системы HIMARS», — пишет газета. Согласное ее сообщению, новая система получила название GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System).



По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, система способна поражать цели на расстоянии до 400 километров и вмещает до 12 ракет. Изначально GMARS разрабатывалась для Бундесвера, однако Германия в итоге отдала предпочтение системе израильского производства.

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Handelsblatt отмечает, что новая система GMARS может в будущем стать ответом на возрастающий спрос в Европе на ракетные системы подобного класса. Особенно учитывая, что американские HIMARS уже забронированы на несколько лет вперед.