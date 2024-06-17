Стало известно, сколько солдат ВСУ прошли обучение в ЕС

На базах Евросоюза за последние годы подготовлены порядка 55 тыс. украинских военнослужащих, заявил глава Военного штаба ЕС генерал-лейтенант Михель ван дер Лаан. Об этом пишет ТАСС.

Военный штаб ЕС (The European Union Military Staff) служит целям общей политики безопасности и обороны ЕС и является отдельным департаментом в составе Европейской службы внешних связей, непосредственно подчиняющейся Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Штаб руководит такими подразделениями вооруженных сил ЕС как Силы быстрого реагирования, Европейский корпус, Европейская жандармерия, Морские силы Европы и Боевые группы ЕС

Лаан уточнил, что программа стартовала 1,5 года назад. За это время время в Латвии, Литве, Италии, Испании, Польше, ФРГ, Чехии было подготовлено порядка 55 тыс. солдат.

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Военачальник отметил, что Евросоюз планирует не только и дальше задействовать свои базы для подготовки украинских бойцов, но и, в соответствии с требованиями Киева, нарастить темпы и объемы подготовки.

В своем выступлении генерал заметил, что конфликт на Украине якобы является прямой угрозой Евросоюзу.