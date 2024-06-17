США оценили готовность своих ядерных сил

Соединенные Штаты удовлетворены нынешним уровнем готовности своих ядерных сил в Европе и по всему миру, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет RT.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что участники военного блока обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность.

«Мы, как и раньше, чувствуем себя комфортно с нашей готовностью стратегического сдерживания», — отметил Кирби.



Ранее чиновник заметил, что власти США будут внимательно следить за государственным визитом президента России Владимира Путина в Пхеньян.