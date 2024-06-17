На Украине признали уязвимость сухопутных дронов перед российскими средствами РЭБ

Украинские военные могут применять на линии фронта сухопутные дроны (беспилотные наземные транспортные и боевые средства) крайне ограниченно, признал в беседе с Defense News экс-советник Минобороны Украины Сергей Кузан.

Чиновник отметил, что дроны используются преимущественно для разминирования, а также для транспортировки грузов.

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По его словам, операторы сталкиваются с двумя проблемами: недостаточными поставками со стороны западных стран и российскими средствами РЭБ.

«[Сухопутные беспилотники] являются такой же мишенью для вражеских дронов, как и бронетехника с экипажем. Роботы также крайне уязвимы к воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы», — пояснил Кузан.



Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что российские системы РЭБ превосходят украинские. Он добавил, что дроны противника хорошо противостоят комплексам РЭБ Украины.