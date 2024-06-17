Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дважды оговорился во время выступления в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона, пишет ТАСС.

По данным агентства, западные страны на протяжении двух лет обещают передать ВСУ истребители F-16. Кроме того, страны ЕС берут на себя обязательства по обучению украинских пилотов. В последнее время в этой сфере, по мнению экспертов, заметны определенные подвижки.

«Передача Украине самолетов F-16 сделает будущие ВВС НАТО, то есть Украины, полностью совместимыми с НАТО. Самолеты НАТО, пилоты НАТО, то есть подготовленные НАТО, а также все процедуры НАТО», — подчеркнул Столтенберг.



Генсек альянса отметил, что оснащение ВСУ западной техникой, обучение украинских солдат военными инструкторами стран НАТО, приведет к тому, что армия Украины станет полностью совместимой с войсками организации. Соответственно, блок сможет принять Украину, как только будет достигнут консенсус между странами-участницами альянса.

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Накануне бывший офицер армии США Скотт Беннетт сообщил, что в случае гипотетической передачи истребителей Украине пилотами на них будут немцы, французы или американцы. Он добавил, что отправка кадровых офицеров НАТО на Украину может привести к эскалации конфликта.