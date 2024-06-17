Нетаньяху объявил о роспуске военного кабмина
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о роспуске военного кабинета министров, созданного в октябре 2023 года после нападения на Израиль радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом 17 июня сообщила газета The Time of Israel.
Согласно ее информации, решение о роспуске было принято через неделю после отставки министра Бени Ганца, вслед за которым из временного правительства ушли бывший начальник генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот и депутат кнессета Хили Троппер.
«Кабинет был создан по соглашению с Ганцем, по его просьбе. Как только он ушел, необходимость в кабинете отпала», — отметил Нетаньяху.