Нетаньяху объявил о роспуске военного кабмина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о роспуске военного кабинета министров, созданного в октябре 2023 года после нападения на Израиль радикальной палестинской группировки ХАМАС. Об этом 17 июня сообщила газета The Time of Israel.

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Согласно ее информации, решение о роспуске было принято через неделю после отставки министра Бени Ганца, вслед за которым из временного правительства ушли бывший начальник генштаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот и депутат кнессета Хили Троппер.