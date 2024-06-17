Новые заместители министра обороны РФ станут надежной командой руководителя ведомства Андрея Белоусова, подчеркнул известный военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин назначил новых заместителей министра обороны: первым замглавы военного ведомства стал Леонид Горнин, Анна Цивилева и Павел Фрадков назначены заместителями министра.

«Закономерно, что приход Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ требует появления новой команды заместителей, которые будут осуществлять свои полномочия для достижения самой главной и важной цели — победы России в специальной военной операции», — пояснил Коротченко.



По его оценке, новые назначения позволят придать динамизма и повысить эффективность работы военного ведомства и Вооруженных сил в целом.

Путин произвел перестановки в Минобороны

Эксперт уточнил, что Цивилева внесла значительный вклад в развитие программ по социальной и реабилитационной поддержке военнослужащих и семей участников спецоперации. Он добавил, что ее назначение куратором социального блока — совершенно правильный кадровый ход.

Павел Фрадков ранее занимал пост заместителя управляющего делами главы государства, он — опытный управленец, известный своей честностью, подчеркнул Коротченко.

Аналитик констатировал, что назначение на пост первого замминистра обороны Леонида Горнина необходимо для того, чтобы выполнить задачу по встраиванию гособоронзаказа в общий экономический механизм, обеспечить эффективный контроль за выделяемыми бюджетными средствами.