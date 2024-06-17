В районе Калининграда пролетел американский самолет-разведчик

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел в районе Калининграда. Трек полета борта доступен на мониторинговом сервисе Flightradar.

По данным портала, «Боинг» взлетел с авиабазы в Соединенном Королевстве, пролетел над Нидерландами, Германией, Польшей, а затем сделал петлю вдоль границ Калининградской области — над Балтийским морем, Клайпедой, Каунасом, Белостоком, Гданьском.

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После выполнения полетного задания летчик направил самолет обратно на базу через Польшу и ФРГ. По состоянию на 18-29 мск борт находился в районе Берлина, на 18-42 мск — Магдебурга.

Разведывательный беспилотник США продолжает летать над Крымом

Напомним, что самолеты этого типа были замечены в макрорегионе неоднократно. По слова экспертов, они регулярно осуществляют разведку воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что в районе Крыма были обнаружены самолеты разведки и управления Североатлантического альянса: E-7T PEACE EAGLE ВВС Турции, E-3A Sentry (AWACS) НАТО, Р-8 Poseidon ВМА США.