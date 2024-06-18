В НАТО заявили о наибольшем увеличении военных расходов за десятилетие

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 23 государства из 32 стран-членов альянса довели свои военные расходы до двух процентов ВВП в 2024 году. Его слова приводит ТАСС.

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Столтенберг на встрече с президентом США Джо Байденом подчеркнул, что в НАТО наблюдают наибольшее увеличение военных расходов за десятилетие. По его мнению, «это хорошо для США», поскольку две трети этих денег идут на военные заказы в стране.

«Сегодня мы смогли опубликовать новые цифры по военным расходам. Страны НАТО из Европы и Канада повысили свои военные расходы на 18 процентов», — уточнил он.



Ранее Столтенберг заявил, что среди членов альянса нет консенсуса по вступлению Украины. Он подчеркнул, что для присоединения страны к блоку необходимо увериться, что «конфликт завершен, а не поставлен на паузу».