В Испании высказались об отправке войск на Украину

Министр обороны Испании Маргарита Роблес выступила против отправки войск на Украину, поскольку не хочет эскалации конфликта. Ее слова приводит «Интерфакс».

Роблес отметила, что выступает «решительно против» отправки испанских войск на Украину. По ее мнению, присутствие там военных НАТО спровоцирует эскалацию конфликта. На этом фоне она призвала страны «действовать аккуратно».

Также Роблес напомнила, что говорила о важности избегания подобной эскалации с самого начала российско-украинского конфликта. При этом она подчеркнула, что уважает позицию стран, которые не исключают отправку своих военных на Украину с целью тренировки бойцов ВСУ.