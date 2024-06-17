В Минобороны раскрыли полномочия новых заместителей главы ведомства

Министерство обороны РФ раскрыло полномочия новых заместителей главы ведомства, назначенных президентом Владимиром Путиным 17 июня. Согласно указам президента, новые должности получили Леонид Горнин (первый замминистра), Павел Фрадков и Анна Цивилева (оба — заместители министра).

«Первый заместитель министра обороны Леонид Горнин… будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных Сил РФ. Его главные задачи — повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств», — сказано в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале ведомства.



В сферу интересов Павла Фрадкова попадут вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, строительства объектов для нужд министерства. Анна Цивилева займется организацией социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Ее задача — выведение всех связанных с этих процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень.

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Леонид Горнин ранее занимал должность первого замминистра финансов, отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. Павел Фрадков трудился в Росимуществе и управделами администрации президента РФ. Анна Цивилева получила известность как управляющий Фондом «Защитники Отечества», помогающего участникам СВО и их семьям.