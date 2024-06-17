Путин уволил из Минобороны еще одного многолетнего заместителя Шойгу

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя Минобороны Руслана Цаликова. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Цаликов на протяжении более 20 лет являлся заместителем бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу.

Вместе с Цаликовым должностей лишились заместители главы Минобороны Николай Панков и Татьяна Шевцова.

В свою очередь, пресс-служба Минобороны Андреем Белоусовым. Последний поблагодарил уходящих в отставку чиновников за многолетнюю работу и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Путин объяснил назначение Белоусова на пост главы Минобороны

Руслан Цаликов с 2000 по 2012-й год под непосредственным руководством Шойгу работал в МЧС России. В 2012 году он был вице-губернатором Московской области в период, когда регион возглавлял Шойгу. В том же году Цаликов стал заместителем Шойгу, занявшего должность главы Минобороны, а с 2015 года — первым заместителем.

Ранее президент России уволил из Минобороны еще одного многолетнего заместителя Шойгу — Юрия Садовенко. Соответствующий указ главы государства вступил в силу 20 мая. Садовенко также работал с Шойгу в МЧС России и администрации Московской области.