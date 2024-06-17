Путин произвел перестановки в Минобороны

Путин освободил Панкова, Цаликова, Шевцову от должности замминистра обороны
Президент России Владимир Путин освободил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от должности замминистра обороны, пишет РИА «Новости».
Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
В частности, глава государства освободил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от должности замминистра обороны.
Первым замминистра обороны президент назначил Леонида Горнина. Также должности замминистров получили Павел Фрадков и Анна Цивилева.
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Глава государства отметил, что в ведомстве может быть на этих должностях 12 человек.