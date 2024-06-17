На Украине призвали не ждать быстрого эффекта от F-16

Представитель украинских ВВС Илья Евлаш заявил, что поставки истребителей F-16 Украине не принесут быстрых результатов, в частности, из-за отсутствия опыта у летчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир украинского телемарафона.

По словам Евлаша, украинским пилотам F-16 потребуется время, чтобы «освоиться в воздушном пространстве». Он подчеркнул, что выполнение боевых задач существенно отличается от тренировочных полетов. Кроме того, западные страны поставят лишь небольшое количество таких истребителей.

«Цели [применения F-16 - прим.ред.] будет определять руководство, но необходимо также понимать, что быстрого эффекта ожидать не стоит. <…> Чтобы эффективно выполнять задания разной сложности, нам надо много таких самолетов», - заявил Евлаш.



Владимир Зеленский ранее заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16. СМИ писали, что первые истребители Киев получит в июне-июле. Поставки самолетов Украине обещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. В конце мая в МИД Бельгии заявили, что страна поставит Украине 30 истребителей до 2028 года. Украинские власти заявляли, что Дания и Нидерланды обещали поставить 19 и 42 истребителя соответственно - также в течение нескольких лет.