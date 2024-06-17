Алаудинов предложил Сырскому «дернуться за сыром»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) должен стянуть силы на харьковское напавление, как на сыр в мышеловке. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, его слова передает ТАСС.

«У них же есть Сырский. Вот пусть подумает, что здесь есть бесплатный сыр в мышеловке. И дернется», — заявил Алаудинов, добавив, что переброска сил ВСУ необходима для того, чтобы их уничтожить.



Появились новые подробности боев в Харьковской области

Он сообщил, что на харьковском направлении ВС России заняли самые опасные участки фронта, а «противник уже застонал» от того, что группы подразделения «Ахмат» проходят в тыл ВСУ по ночам.

Ранее Алаудинов заявил, что слова президента России Владимира Путина об условиях для переговоров с Украиной означают готовность Москвы идти до конца и выполнить цели спецоперации (СВО).