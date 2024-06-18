При освобождении Авдеевки бойцы использовали подземную трубу

Во вторник 18 июня Минобороны России опубликовало рассказ гвардии лейтенанта Андрея Ставничего, участвовавшего в составе штурмового подразделения в освобождении Авдеевки - в недавнем прошлом крупного укрепрайона ВСУ на территории Донбасса.

"Никогда не бывает штурма с одной стороны. Всегда с разных сторон действуют, особенно если получается незаметно. Слева, справа, всеми возможными путями просачивались. Заходили туда со всех сторон - в том числе и через небезызвестную трубу", - рассказал офицер.



Имеется в виду подземный коллектор длиной более двух километров на юге города, по которому российские десантники зашли в тыл укрепрайона "Царская охота".

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По словам офицера, использование подземных коммуникаций позволяло штурмовикам обойти оборону украинской армии и проникнуть на позиции врага.

"Уже после того, как про трубу рассказали в интернете, по ней все равно бегали. Поднос боеприпасов, эвакуация раненых - все снабжение шло по ней", - указал военнослужащий.



Уничтожен склад артбригады ВСУ, где осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и техники, поставленных Киеву странами Запада.

До самого освобождения города выход из трубы на вражеской территории охраняли российские штурмовики. "У меня группа там почти 10 дней оборонялась. Держали улицы Чернышевскую, Спортивную, "Царскую охоту". Сложно это было", - вспоминает лейтенант Ставничий.

Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль Авдеевку 17 февраля 2024 года. За освобождение города офицер награжден Георгиевским крестом.

Российские военные также опубликовали во вторник еще несколько видео непосредственно из зоны боевых действий. На первом из них показано, как расчеты 152-мм орудий 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожили позиции ВСУ на Херсонском направлении.

"Артиллеристы нанесли огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожили пункт временной дислокации противника, оборудованный в одном из заброшенных зданий на правом берегу Днепра", - пояснили военные.



На другом видео - бойцы со Сватовского направления.

Запечатлено, как расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки войск "Запад" наносит точный удар по американскому бронетранспортеру М113 и опорному пункту ВСУ.

"С помощью средств объективного видеоконтроля и беспилотников разведчики засекли выдвижение к переднему краю техники ВСУ и передали координаты на пункт управления. Боевая задача поступила расчету "Фагота". Цели уничтожены", - сообщили в Минобороны России.



Что касается общей ситуации на фронте, то она продолжает складываться не в пользу украинских военных.

"Авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены радиолокационная станция и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражены цех производства ударных БПЛА, склад военно-технического имущества 44-й артиллерийской бригады ВСУ, с которого осуществлялась разгрузка и распределение вооружения и техники, поставленных киевскому режиму странами Запада", - говорится в сводке военного ведомства о ходе проведения СВО за 18 июня.



Общие суточные потери ВСУ составили до 1840 военнослужащих. Самые кровопролитные для противника бои состоялись в зоне ответственности группировки российских войск "Южная". Они нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Катериновка, Предтечино и Серебрянка (все в ДНР).

Потери ВСУ составили до 665 военнослужащих, две боевые бронемашины, в том числе БТР М113 производства США. Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Нововодяное в ЛНР, Песчаное в Харьковской области и Торское в ДНР. Противник потерял до 455 человек и самоходную артустановку "Гвоздика".

Подразделения группировки войск "Центр" в течение прошедших суток улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ и одной бригады теробороны. Бои прошли в районах населенных пунктов Воздвиженка, Камышевка, Новгородское и Торецк (все в ДНР).

Противник потерял до 355 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro производства США и 100-мм пушку "Рапира".

Подразделения группировки войск "Север" били врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волоховское, Синельниково и Липцы в Харьковской области. Потери противника составили до 130 военнослужащих, две бронемашины, в том числе БТР Stryker производства США, 155-мм американская самоходка М109 Paladin и две гаубицы.

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи в зоне своей ответственности. Потери противника составили до 155 военнослужащих, 155-мм самоходная артустановка Krab польского производства, британская гаубица FH-70. Подразделения группировки войск "Днепр" лишили ВСУ еще около 80 военнослужащих.