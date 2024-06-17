Российские войска улучшили свое положение по переднему краю в Харьковской области. Эти и другие подробности ведения боев в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 105-й и 125-й бригадам теробороны», — говорится в сообщении.



ВС России нанесли авиаудар по Харькову

Помимо того, была отражена контратака штурмовой группы 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны, за сутки противник потерял до 300 бойцов, гаубицы Д-20 и Д-30, боевую машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и четыре пикапа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что создание санитарной зоны в Харьковской области должно обезопасить регионы России от обстрелов.