Вакуумная бомба весом 1500 кг заставила сдетонировать склад боеприпасов ВСУ

Опубликовано видео прилета объемно-детонирующей бомбы ОДАБ-1500 по складу боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра.

Хранилище было обнаружено разведкой, координаты передали авиации, результаты ее работы зафиксировали авианаводчики на переднем крае. Следом за мощным взрывом полуторатонной бомбы произошел еще один, не менее внушительный. Это сдетонировали хранившиеся на складе боеприпасы ВСУ. Мины, снаряды и ракеты, способные погубить сотни жизней российских военных, улетели в небо эффектным фейерверком.

"Вновь прекрасная, слаженная работа разведки, ПАНов и авиации", - отметил опубликовавший видео канал "Война, история, оружие".



Объемно-детонирующие боеприпасы называют еще вакуумными, поскольку детонация облака взрывчатого аэрозоля выжигает атмосферный кислород, вызывая резкий скачок давления. Это дополнительный поражающий фактор ОДАБ - в придачу к ударной волне и звездной температуре в эпицентре.