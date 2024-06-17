Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударах российских военных по местам дислокации ВСУ в Днепропетровской области.
Его слова передаёт РИА Новости.
Как сообщил Лебедев, удар был нанесён по расположению украинских военнослужащих в пригороде Марганца вечером 16 июня.
«Уже несколько месяцев в сторону побережья проехать невозможно, если нет местной прописки. Вдоль побережья Днепра расселились украинские военные. К ним и прилетело», — сказал координатор.
Лебедев отметил, что в результате атаки был уничтожен занятый украинскими военными дом.
ВС России также нанесли удар по населённому пункту Покровское, там ВСУ занимали все дома и хранили свою технику.
Ранее в подполье рассказали об уничтожении склада, артиллерийской установки и расчёта в подконтрольном Киеву Гуляйполе Запорожской области.