Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударах российских военных по местам дислокации ВСУ в Днепропетровской области.

Его слова передаёт РИА Новости.

Как сообщил Лебедев, удар был нанесён по расположению украинских военнослужащих в пригороде Марганца вечером 16 июня.

«Уже несколько месяцев в сторону побережья проехать невозможно, если нет местной прописки. Вдоль побережья Днепра расселились украинские военные. К ним и прилетело», — сказал координатор.



Лебедев отметил, что в результате атаки был уничтожен занятый украинскими военными дом.

ВС России также нанесли удар по населённому пункту Покровское, там ВСУ занимали все дома и хранили свою технику.

Ранее в подполье рассказали об уничтожении склада, артиллерийской установки и расчёта в подконтрольном Киеву Гуляйполе Запорожской области.