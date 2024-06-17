Появились кадры уничтожения десанта ВСУ на Днепре боеприпасом "Палыч"

В Telegram-канале "Повернутые на войне" опубликовали эффектные кадры поражения дроном лодки с десантом ВСУ. Беспилотник сбросил самодельный боеприпас под названием "Палыч".

Судя по видео, взрывчатка весьма мощная. Украинских бойцов, собиравшихся высадиться на одном из островов Днепра, раскидало по реке.

Напомним, ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ стали чаще предпринимать попытки переправиться на левый берег Днепра. Но если раньше они пытались закрепиться в Крынках, то теперь переместились к верховьям Днепра, ближе к Каховке.