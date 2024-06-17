Европейский конкурент танка Т-14 "Армата" получил 140-мм пушку

Обновленная версия германо-французского перспективного танка EMBT получила 140-мм пушку ASCALON. Эта разработка объединения KNDS наряду с Leopard 2 ARC 3.0 представлена на открывающейся сегодня в Париже международной военной выставке Eurosatory 2024.

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Как сообщается в Telegram-канале "Танкодром", пушечная система может быть выполнена в двух калибрах: 120 и 140 мм. Длина ствола последнего варианта - 7,23 метра, а вес - 3100 кг. Механизм заряжания рассчитан 22 выстрела. Кроме EMBT, ее также можно установить на уже находящиеся на вооружении боевые машины, например выпускавшийся с 1992 года Leclerk.

EMBT также оснащен находящейся на крыше башни 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом.

Комплекс активной защиты PROMETEUS собственной разработки, как предполагается, сможет бороться не только с противотанковыми боеприпасами, но и с атакующими дронами-камикадзе. Максимальная скорость - 65 км/ч. Запас хода по топливу - 450 км.

В то же время, как и упомянутый выше Leopard 2 ARC 3.0., экспонат представлен в виде способного двигаться макета, так как прицелы и прочее башенное оборудование - это пока лишь бутафория, и непонятно, сможет ли EMBT в ближайшем будущем превратиться в реальный боевой танк.