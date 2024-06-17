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Подполковник Комаров возглавил штурм острова на Днепре

Министерство обороны РФ рассказало о заместителе командира бригады морской пехоты РФ, гвардии подполковнике Иване Комарове, лично возглавившем штурм острова в дельте Днепра.

Подполковник Комаров возглавил штурм острова на Днепре
© Российская Газета

Перед морпехами стояла задача высадиться на островах для организации там наблюдательных постов. К берегу подошли незаметно, ночью. Тихо высадились, осмотрелись, нашли наблюдательный пункт противника.

"Оперативно определив подходы, гвардии подполковник поставил задачу уничтожить противника и лично возглавил штурмовую группу. Незаметно приблизившись к украинским позициям, морские пехотинцы открыли огонь. В ходе скоротечного боя противник был уничтожен", - рассказали ТАСС в Минобороны РФ.
Военные новости
Иван Комаров
Минобороны России