Подполковник Комаров возглавил штурм острова на Днепре

Министерство обороны РФ рассказало о заместителе командира бригады морской пехоты РФ, гвардии подполковнике Иване Комарове, лично возглавившем штурм острова в дельте Днепра.

© Российская Газета

Перед морпехами стояла задача высадиться на островах для организации там наблюдательных постов. К берегу подошли незаметно, ночью. Тихо высадились, осмотрелись, нашли наблюдательный пункт противника.