Подполковник Комаров возглавил штурм острова на Днепре
Министерство обороны РФ рассказало о заместителе командира бригады морской пехоты РФ, гвардии подполковнике Иване Комарове, лично возглавившем штурм острова в дельте Днепра.
Перед морпехами стояла задача высадиться на островах для организации там наблюдательных постов. К берегу подошли незаметно, ночью. Тихо высадились, осмотрелись, нашли наблюдательный пункт противника.
"Оперативно определив подходы, гвардии подполковник поставил задачу уничтожить противника и лично возглавил штурмовую группу. Незаметно приблизившись к украинским позициям, морские пехотинцы открыли огонь. В ходе скоротечного боя противник был уничтожен", - рассказали ТАСС в Минобороны РФ.