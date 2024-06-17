Российская ПВО сбила шесть беспилотников за ночь

Дежурные средства российской противовоздушной обороны в ночь на 17 июня уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами России: Белгородской, Воронежской и Липецкой областями.

Информация об этом приводится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ

В сообщении уточняется, что один дрон уничтожили над Белгородской областью, два — над Воронежской областью, три — над Липецкой областью.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников. За некоторое время до этого стало известно об отмене режима угрозы атаки БПЛА в Липецкой области.