Белоусов обратился к российским военнослужащим

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы с поздравлениями 218-му танковому полку и 394-му мотострелковому полку, принимавшим участие во взятии Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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В сообщении отмечается, что в ходе проведения специальной военной операции (СВО) 394-й мотострелковый полк успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. Военнослужащие полка, показывая пример стойкости и упорства в боях, взяли под контроль Старомайорское. Личный состав 218-го танкового полка всегда демонстрирует беспримерное мужество и героизм, подчеркнули в Минобороны.

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В своем обращении Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству, воинскому долгу и присяге.

О взятии ВС России под контроль населенного пункта Старомайорское в ДНР сообщалось 10 июня. Как уточнили в оборонном ведомстве, в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за населенный пункт принимали участие соединения группы войск «Восток»