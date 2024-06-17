Мобилизация: последние новости на сегодня 17 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 июня 2024, в материале «Рамблера».

Песков заявил, что Россия продолжит достигать цели СВО

Москва будет всеми возможными средствами добиваться достижения целей специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрий Пескова.

По его словам, страны Запада нагнетают напряженность, выходят на новые витки эскалации.

«Россия будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей специальной военной операции», — отметил пресс-секретарь президента РФ.



Сбор по пулевой стрельбе ветеранов СВО и паралимпийцев прошел в Новосибирске

В Новосибирске прошел совместный тренировочный сбор ветеранов специальной военной операции и паралимпийской сборной РФ по пулевой стрельбе, сообщает ТАСС.

Мероприятие проходило в новосибирской спортивной школе олимпийского резерва по стрелковым видам спорта. Паралимпийский комитет России взаимодействует с региональными министерствами и правительствами субъектов с целью создания для ветеранов спецоперации условий для регулярных занятий паралимпийским спортом.

Ветераны СВО все чаще становятся членами сборных региональных команд и показывают высокий уровень подготовки и спортивного мастерства.

Военным медикам в зоне СВО вручили награды в честь Дня медицинского работника

Военным медикам Южной группировки войск вручили ведомственные награды, сообщает RT.

Это произошло на передовой в честь Дня медицинского работника.

Командир подразделения поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач. Он также пожелал здоровья и успехов в службе.