Спецоперация на Украине 17 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 июня 2024 года.

Группировка «Центр» отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

Войска России за сутки отразили четыре контратаки противника, сообщает «Газета.ру».

По данным Министерства обороны РФ, бойцы улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям ряда бригад Вооруженных сил Украины в районах Воздвиженки, Новгородского, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Новоселовки Первой, Сокола и Камышевки в ДНР.

В результате отражены четыре контратаки штурмовых групп украинской армии. За сутки противник потерял до 375 военных, две БМП, две боевые бронированные машины Humvee и MaxxPro американского производства.

ВСУ применили французскую авиабомбу AASM НAMMER при атаке Шебекино

Вооруженные силы Украины применили авиабомбу AASM НAMMER французского производства, сообщает «Лента.ру».

Это произошло при атаке Шебекино. В результате обстрела и обрушения части жилого дома пять человек погибли, а шесть — пострадали. Четверо из них госпитализированы.

Данный боеприпас является высокоточным оружием всепогодного действия.

МО РФ сообщило об успехах группировки войск «Север» в зоне СВО за сутки

Армия России отразила три контратаки противника и поразила две бригады украинской армии, сообщает «Газета.ру».

По данным Министерства обороны, за сутки российские бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Волчанска, Синельникова, а также Волчанских хуторов Харьковской области.

За сутки украинская армия потеряла до 265 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены также три склада боеприпасов.