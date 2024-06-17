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Спецоперация на Украине 17 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 июня 2024 года.

Спецоперация на Украине 17 июня: последние новости на сегодня
© РИА Новости

Группировка «Центр» отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

Войска России за сутки отразили четыре контратаки противника, сообщает «Газета.ру».

По данным Министерства обороны РФ, бойцы улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям ряда бригад Вооруженных сил Украины в районах Воздвиженки, Новгородского, Новоалександровки, Новопокровского, Карловки, Новоселовки Первой, Сокола и Камышевки в ДНР.

В результате отражены четыре контратаки штурмовых групп украинской армии. За сутки противник потерял до 375 военных, две БМП, две боевые бронированные машины Humvee и MaxxPro американского производства.

ВСУ применили французскую авиабомбу AASM НAMMER при атаке Шебекино

Вооруженные силы Украины применили авиабомбу AASM НAMMER французского производства, сообщает «Лента.ру».

Это произошло при атаке Шебекино. В результате обстрела и обрушения части жилого дома пять человек погибли, а шесть — пострадали. Четверо из них госпитализированы.

Данный боеприпас является высокоточным оружием всепогодного действия.

МО РФ сообщило об успехах группировки войск «Север» в зоне СВО за сутки

Армия России отразила три контратаки противника и поразила две бригады украинской армии, сообщает «Газета.ру».

По данным Министерства обороны, за сутки российские бойцы улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Волчанска, Синельникова, а также Волчанских хуторов Харьковской области.

За сутки украинская армия потеряла до 265 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены также три склада боеприпасов.

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