СМИ: На службу в ВСУ поступили более 2,7 тысячи осужденных

На службу в Вооруженные силы Украины поступили более 2,7 тысяч осужденных мужчин. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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— Более 2,7 тысячи мужчин были освобождены из украинских тюрем с тех пор, как парламент принял в мае закон, разрешающий некоторым осужденным вступать в армию, в том числе за торговлю наркотиками, кражу телефонов и совершение вооруженных нападений и убийств, а также за другие серьезные преступления, — говорится в публикации.

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Как заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, в первую волну планируется мобилизовать четыре тысячи осужденных. Он отметил, что пока осужденные будут служить только в подразделениях, полностью состоящих из бывших заключенных, под командованием рядового солдата, передает WP.

Тем временем на Украине все чаще мужчины, которые пытаются уклониться от службы в ВСУ, а также те, кто им помогает в этом преступным путем, демонстрируют все большую дерзость. К примеру группы, которые пробуют пересечь границу, становятся все крупнее. Ежедневно сотрудники пограничных служб фиксируют новые попытки мужчин незаконно перейти границу, чтобы сбежать от мобилизации.