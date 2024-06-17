Беспилотник подавили в российском регионе

В небе над Липецком подавили украинский беспилотник. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал губернатор.

Глава региона призвал местных жителей не публиковать фото и видео последствий атак беспилотников. Артамонов отметил, что эта информация поможет противнику «корректировать направление и точность».

Ранее несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников, пострадавших нет. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, в селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил взрывное устройство на машину — у автомобиля поврежден капот.