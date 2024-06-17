"Наши так не умеют": офицер ВСУ рассказал о преимуществах российских бойцов
Командир инженерного подразделения ВСУ с позывным "Айрон" высоко оценило искусство и скорость, с которой российские военнослужащие создают фортификации.
"Окапываются ли русские лучше? Безусловно. Меня всегда удивляла их мотивация... Они роют траншеи просто колоссально - наши так не умеют", - признался офицер в эфире украинских теленовостей.
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"Айрон" возглавляет инженерно-авиационную группу спецназа ВСУ "Крылья омеги". По его словам, одной из главных проблем ВСУ является неспособность признавать и исправлять ошибки.
"Трудность в том, что не признают проблемы. Продолжают топить лодку, которая и так уже тонет. Как пример - наши фортификации, с которыми надо что-то решать, - приводит слова офицера канал "Военкоры Русской весны".