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Представитель йеменских хуситов заявил об атаке на эсминец США в акватории Красного моря

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары по американскому эсминцу и двум коммерческим судам - Captain Paris и Happy Condor.

Хуситы атаковали эсминец США баллистическими ракетами
© ТАСС

Об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа в эфире принадлежащего ей телеканала Al Masirah.

Хуситы заявили, что атакованное ими украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе

По его словам, эсминец был атакован баллистическими ракетами в акватории Красного моря. Нефтяной танкер Captain Paris хуситы атаковали противокорабельными ракетами также в Красном море, танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергся ударам беспилотников в Аравийском море, утверждает Сариа.

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Яхья Сариа