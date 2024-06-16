Хуситы атаковали эсминец США баллистическими ракетами

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары по американскому эсминцу и двум коммерческим судам - Captain Paris и Happy Condor.

Об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа в эфире принадлежащего ей телеканала Al Masirah.

Хуситы заявили, что атакованное ими украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе

По его словам, эсминец был атакован баллистическими ракетами в акватории Красного моря. Нефтяной танкер Captain Paris хуситы атаковали противокорабельными ракетами также в Красном море, танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергся ударам беспилотников в Аравийском море, утверждает Сариа.