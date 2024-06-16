$89.07+0.8695.15+0.32
Войти в почту

Названа новая приоритетная цель российской армии в зоне СВО

Поставки Украине вооружения, включая самолеты F-16 от Дании, будут восприняты Россией как спонсирование терроризма. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет.

Названа новая приоритетная цель российской армии в зоне СВО
© РИА Новости
«Любые недружественные поставки летального оружия киевскому режиму будут расцениваться нашей страной как прямое спонсирование терроризма, убивающего мирных граждан и уничтожающего гражданскую инфраструктуру», — заявил Шеремет. Его слова передает ТАСС.

В Киеве заявили о поставках F-16 из Дании в ближайшее время

Депутат также отметил, что F-16 станут приоритетной целью для нейтрализации российскими военными еще на этапе их передачи. Датские самолеты также станут основанием для уничтожения новых баз дислокации ВСУ. По мнению Шеремета, даже с новыми поставками вооружений Вооруженные силы Украины не смогут избежать поражения.

Военные новости
Мнения