Поставки Украине вооружения, включая самолеты F-16 от Дании, будут восприняты Россией как спонсирование терроризма. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет.

«Любые недружественные поставки летального оружия киевскому режиму будут расцениваться нашей страной как прямое спонсирование терроризма, убивающего мирных граждан и уничтожающего гражданскую инфраструктуру», — заявил Шеремет. Его слова передает ТАСС.



В Киеве заявили о поставках F-16 из Дании в ближайшее время

Депутат также отметил, что F-16 станут приоритетной целью для нейтрализации российскими военными еще на этапе их передачи. Датские самолеты также станут основанием для уничтожения новых баз дислокации ВСУ. По мнению Шеремета, даже с новыми поставками вооружений Вооруженные силы Украины не смогут избежать поражения.