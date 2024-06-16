ВСУ готовятся применять новые типы дронов-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на харьковском и донецком направлениях планируют начать применение нового типа дронов-камикадзе, где в качестве боеприпаса будут использоваться противотанковые мины. Для этого частные компании проводят разминирование, сообщили ТАСС в силовых структурах.

"На территории Харьковской области, Донецкой Народной Республики противник активно собирает установленные противотанковые мины ТМ, для их сбора используют волонтеров и частных подрядчиков специалистов по разминированию иностранных стран. Под эти мины планируется использовать новый тип дронов, которые в массовом порядке поступают в ВСУ", - сказал собеседник агентства.



Отмечается, что подразделением, которое первым применит БПЛА с противотанковыми минами, станет 3-я штурмовая бригада ВСУ под контролем военных советников из США, Франции и Польши. Массовое применение таких дронов запланировано в ближайшие несколько недель.