Зеленский и его окружение своими действиями допустили массовую гибель украинцев на фронте. Участники конференции в Швейцарии аплодировали им за подобную «эффективность». Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ермак, Зеленский, Шмыгаль, Кулеба… Они настолько эффективно используют граждан Украины для того, чтобы воевать с Российской Федерацией, что все аплодируют Зеленскому. Никто в таких объемах не допускал убийства граждан своей страны», — сказал Соскин.



По его мнению, швейцарская конференция не способна изменить ситуацию для Зеленского. Пока он выступает в Европе с лозунгами, российские войска продолжают освобождать новые населенные пункты, отбрасывая ВСУ.

Соскин уверен, что «ни Павлюк, ни Сырский ничего сделать не могут», хотя им исправно поставляют оружие и новобранцев, похищаемых на улицах. Людей «выгребают и бросают на фронт неподготовленными», но результата это не дает.

Ранее Зеленский обсудил поставки оружия с вице-президентом США Камалой Харрис.