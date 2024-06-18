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В состав ВМФ до конца года войдут 12 боевых кораблей

12 кораблей, в том числе корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны и атомные подводные лодки, войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) до конца 2024 года. Об этом рассказал журналистам главнокомандующий ВМФ Герой России адмирал Александр Моисеев.

В состав ВМФ до конца года войдут 12 боевых кораблей
© РИА Новости
"По плану этого года мы реализуем программу 50 единиц различных кораблей, судов, катеров. Основные из них это корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны, а также атомные подводные лодки. В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц", - сказал Моисеев.

По его словам, среди них есть атомный подводный крейсер "Князь Пожарский". Также он отметил, что в 2024 году планируется завершить испытания малых ракетных кораблей, которые проходят испытания на Балтике и Каспийском море, и также принять их в состав ВМФ.

"Очень важно отметить, что мы планируем завершить строительство и испытания патрульных кораблей, в том числе ледового класса. Среди них четыре подводные лодки, две из них атомные", - подчеркнул главком.

За последние 10 лет ВМФ России было передано 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки. При этом десятилетием ранее было передано всего три подводные лодки.