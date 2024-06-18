В состав ВМФ до конца года войдут 12 боевых кораблей

12 кораблей, в том числе корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны и атомные подводные лодки, войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) до конца 2024 года. Об этом рассказал журналистам главнокомандующий ВМФ Герой России адмирал Александр Моисеев.

"По плану этого года мы реализуем программу 50 единиц различных кораблей, судов, катеров. Основные из них это корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны, а также атомные подводные лодки. В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц", - сказал Моисеев.



По его словам, среди них есть атомный подводный крейсер "Князь Пожарский". Также он отметил, что в 2024 году планируется завершить испытания малых ракетных кораблей, которые проходят испытания на Балтике и Каспийском море, и также принять их в состав ВМФ.

"Очень важно отметить, что мы планируем завершить строительство и испытания патрульных кораблей, в том числе ледового класса. Среди них четыре подводные лодки, две из них атомные", - подчеркнул главком.



За последние 10 лет ВМФ России было передано 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки. При этом десятилетием ранее было передано всего три подводные лодки.