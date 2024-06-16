В Киеве назвали сроки поставки F-16 из Дании

Киев ожидает поставки истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании в ближайшее время. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с датским премьером Метте Фредериксен.

"Мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время", - написал он в Telegram-канале.



Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.