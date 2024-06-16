Российская армия освободила Загорное в Запорожской области

Российские военные освободили населённый пункт Загорное в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной 16 июня.

«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи», — сказано в сводке.



В Минобороны также отметили, что ВС РФ поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии возле Новоселковки (Запорожская область), Урожайного и Владимировки (ДНР).

ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 «Braveheart» и 155-мм гаубицу FH-70 британского производства. Уничтожены также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».