ВСУ пять раз обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские военные за 30 минут выпустили по Петровскому району Донецка 14 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Он постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ на протяжении 10 лет.

В представительстве пояснили, что с 10.45 по 11.15 украинские войска пять раз обстреляли этот район.

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Напомним, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. В частности, снаряды этого калибра используют расчеты немецких САУ PzH 2000, польских САУ Krab и французских САУ CAESAR.