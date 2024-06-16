Киев вынужден покупать оружие у посредников, которые завышают цены в 5-6 раз, чтобы «сорвать куш» во время украинского кризиса. Об этом пишет Times.

«Стоимость некоторых вооружений выросла в пять раз с момента начала военного конфликта – и в чем-то виноваты союзники Зеленского», — пишет издание.



Авторы отмечают, что проблема Украины в том, что торговцы используют конфликт, чтобы «взвинтить цены на оружие до небес». Для западных оружейных бизнесменов украинский кризис стал способом «сорвать куш».

Источники на Украине передали изданию список, из которого видно, что стоимость оружия выросла в разы. Например, цена 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня увеличилась в 6 раз.

Основатель украинского Агентства оборонных закупок Владимир Пикузо уверен, что западные поставщики намеренно придерживают запасы, ибо они знают, что через полгода цена на их товар вырастет вдвое.

Сейчас Киев ищет советское оружие по всему миру, особый интерес представляют боеприпасы. По подсчетам Пикузо, Киеву требуется около 200 миллиардов долларов, чтобы изменить ход боевых действий.