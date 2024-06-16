Разведчики ВС РФ тихо зашли на позиции ВСУ и взяли в плен спящего бойца

Разведчики 1-й танковой армии ВС РФ бесшумно зашли на позиции ВСУ и пленили четверых бойцов, включая одного спящего. Видео беседы с пленным опубликовал военкор Александр Яремчук.

"Спящего взяли. Все красиво произошло", - с улыбкой рассказывает теперь уже бывший военнослужащий 413-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. - "Я на одной точке был, но не мое дежурство было. Нас просто так зашугали, что мы три дня не могли высунуться. Посадка у нас 50 на 100 (метров). Просто ее изрешетили. Ребята с другой стороны тихонечко подошли и сказали: "Жить хотите? Будете".

Украинский солдат уточнил, что их взяли в плен примерно в двух километрах от линии боевого соприкосновения.